«Когда ей 20, а тебе 40»: Курбан Омаров показал, как проводит будни с молодой возлюбленной

Курбан Омаров отдыхает в Таиланде. По слухам, компанию ему составила новая возлюбленная, врач-косметолог Виолетта, которая является бывшей девушкой нового мужчины Ксении Бородиной – Трофима.

В своем инстаграме Курбан поделился шуточным роликом, на кадрах которого он отдыхает на диване и не планирует с него вставать до вечера. Девушке за кадром все происходящее не очень нравится.

«Когда ей 20, а тебе 40», — написал Омаров.

Фолловеры тут же «набросились» на бизнесмена.

«Тот случай, когда человек в 40 лет не умеет выстраивать отношения с ровесницами, а встречается с малолетками, потому что ими манипулировать легче», — написала пользователь Сети Диана Алиева.

Комментарий собрал наибольшее количество лайков, а на странице Омарова разгорелись настоящие дебаты.

Напомним, с Ксенией Бородиной Курбан Омаров развелся в августе 2021-го после шести лет брака.

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