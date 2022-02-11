Такая модная: Лиза Галкина облачилась для фотосессии в беретик, многоярусную юбку плиссе и гольфы

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина продемонстрировала актуальный аутфит во время фотосета.

Популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин рассказал подписчикам, что недавно его дети с Аллой Пугачевой, близнецы Гарри и Лиза, приняли участие в фотосессии.

Несколько кадров, сделанных во время съемки, звездный отец разместил в микроблоге.

Максим Галкин удивился тому, какими взрослыми предстали на фото его наследники Гарри и Лиза.

«Растут детишки! Как время летит», — написал Максим Галкин под снимками.

Подписчики телезвезды согласились с ним в части быстрого взросления детей.

Они умилились хорошеньким наследникам Галкина и Пугачевой, признавшись, что в полном восхищении от Лизы и Гарри.

На одном из снимков Лиза Галкина облачена в очень модный наряд. Младшая дочка Аллы Пугачевой позирует в голубой блузке, которую сочетала с черной многоярусной юбкой плиссе, гольфами и кроссовками. Голову Лизы украшает берет, он тоже черного цвета.

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