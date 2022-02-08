«Наставить на верный путь»: Максим Галкин раскрыл принципы воспитания близнецов Гарри и Лизы

Муж Аллы Пугачевой рассказал о своих методах общения с наследниками.

Популярный телеведущий и пародист Максим Галкин устроил интерактив с подписчиками микроблога.

Во время общения с фолловерами Максим Галкин ответил на несколько самых популярных вопросов в Сети.

В частности, подписчиков Максима Галкина волновали принципы воспитания детей-близнецов Гарри и Лизы.

«Что самое трудное в родительстве?» — спросили у Максима Галкина. «Подсказать вовремя, разглядеть плохое или хорошее, наставить на верный путь ненавязчиво, остаться детям другом в любом возрасте», — ответил муж Аллы Пугачевой.

Стоит отметить, что Максим Галкин довольно часто публикует в микроблоге видео с участием Гарри и Лизы.

Смотря эти кадры, все поклонники могут убедиться, что близнецы растут смышлеными детьми и получают очень хорошее воспитание.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.