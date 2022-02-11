«Лерочка – копия мамы»: Ургант поделился редким снимком с 6-летней дочкой от Кикнадзе

Иван Ургант, как и многие знаменитости российского шоу-бизнеса, не любит показывать широкой публике младших детей. И если его падчерица Эрика, которая живет в Нью-Йорке, уже стала практически звездой Сети, младшая Валерия от Натальи Кикнадзе практически не знакома его поклонникам.

Ведущий крайне редко появляется с ней в свете и не хочет лишний раз выставлять кадры с ней в личном блоге. Однако на этот раз ведущий «Вечернего Урганта» на Первом канале сделал исключение.

В Instagram Ивана появился трогательный снимок, на котором Валерия нежно целует в щеку своего знаменитого папу. Ну а 43-летний отец, естественно, млеет от счастья.

«Лерочка – копия папы», «Какие котики», «Ми-ми-ми», «Иван, это очень мило. И очень ценно. Хорошее фото», — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, от жены Натальи Кикнадзе у Ивана Урганта есть две дочери: Нина 2008 года рождения и Валерия, которая родилась в 2015-м. Также ведущий воспитывал дочь супруги Эрику как свою.

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