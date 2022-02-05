Смелые краски: яркая дочь Ивана Урганта покрасовалась перед камерой

Приемная дочь Ивана Урганта – Эрика Кикнадзе живет в США. 21-летняя девушка изучает дизайн в частной школе и нестандартно подходит к своей внешности. На ее теле – обилие татуировок розового оттенка. Такого же цвета прическа и брови.

Эрика активно ведет свою страницу в инстаграме. На этот раз она показала кадры, покрасовавшись перед камерой. Она надела черный комбинезон со смелым декольте и распушила прическу.

«Огонь! Очень красиво! Классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. А с Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

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