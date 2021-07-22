«Встреча через 30 лет»: мама Королевой в украинской вышиванке пустилась в пляс со своими студентами

Маму Наташи Королевой Людмилу Порывай многие знают, как бывшую ведущую Первого канала, где она работала в программе «Время обедать!», а также, как веселого оптимистичного блогера.

Однако за плечами этой жизнерадостной дамы есть и более серьезное творчество. В Украине, где раньше проживала родительница певицы, она получила статус заслуженного деятеля культуры Украинской ССР и заслуженной артистки Украины. Здесь она работала дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории. Сейчас Людмила Порывай проживает в Майами со своим мужем бизнесменом Игорем Эльпериным, но частенько наведывается к дочкам.

Ранее ведущая отметилась в Москве у младшей наследницы, а теперь решила погостить у старшей дочки Ирины Осауленко в Киеве. Здесь бывшие ученики Людмилы Порывай устроили для нее роскошный прием в национальном стиле. Гости вечеринки облачились в украинские вышиванки, отведали местные блюда и напитки, вспомнили былое. Не обошлось без песен и танцев.

Заслышав любимую национальную музыку, мама Наташи Королевой пустилась в пляс, став настоящей звездой вечера.

«Встреча через 30 лет моими студентами! Теперь это заслуженные артисты— гордость Украины!» — подписала обнародованные в личном блоге кадры с праздника Людмила Порывай.

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