«Сестра моя младшая»: Миронова обратилась к умершей Брик, как к родственнице

10 февраля умерла красивая и талантливая актриса Виктория Брик, которую российский зритель особенно полюбил за картины «Оттепель» и «Стиляги». Для многих ее кончина оказалась шоком, ведь о том, что она страдает онкозаболеванием, знали только самые близкие ей люди.
В июне она неожиданно сменила имидж, появившись с короткой прической под мальчика. И только теперь стало понятным, куда пропали ее волосы…
Для артистов-коллег уход Виктории Брик тоже стал ударом. Мария Миронова написала трогательные слова в ее адрес в личном блоге.
«Женечка! Мозг рушится, отказывается верить в это! Любимая, светлая девочка, сестра моя младшая, как мы шутили… Красавица наидобрейшая… Самая веселая, трудолюбивая и отзывчивая… Безмерно талантливый во всем человек. 40 лет… Сил огромных родным и близким! Только сил, чтоб пережить такое горе», — написала Мария Миронова.
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