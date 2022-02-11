«Так рано, так благородно молчаливо»: Татьяна Лютаева и Кирилл Сафонов почтили память умершей Евгении Брик

Знаменитости признались, что шокированы новостями о смерти сорокалетней актрисы Евгении Брик.

10 февраля не стало известной актрисы, звезды фильмов «Оттепель», «Стиляги» и других Евгении Брик. Новость о смерти сорокалетней жены режиссера Валерия Тодоровского повергла в шок всех, кто знал Евгению Брик.

Знаменитости в своих микроблогах выражают соболезнования родным и близким Евгении Брик и признаются, что для них ее уход стал настоящей трагедией.

Память Евгении Брик почтил артист Кирилл Сафонов.

«Наверное, это и есть ситуация, когда «нет слов», — лаконично написал он в Instagram.

Подавлена и вместе с тем восхищена тем, как Евгения Брик вела себя накануне смерти, актриса Татьяна Лютаева.

«Какая несправедливость, красивая, молодая, талантливая, необыкновенно добрая. Так рано, так благородно-молчаливо… Покойся с миром. Светлая память, скорбим. Соболезнования близким. Женечка Брик», — написала Татьяна Лютаева.

Напомним, ранее свои соболезнования выразили Дима Билан, Максим Матвеев, Лиза Боярская, Юлия Снигирь, Максим Виторган и другие звезды.

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