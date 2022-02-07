Мария Миронова: как единственная дочь Андрея Миронова стала звездой сцены и экрана, но личную жизнь превратила в слухи

Знаменитая актриса была четырежды замужем, но не все браки признает.

Мария Миронова родилась в семье знаменитых актеров, что и предопределило ее судьбу. Она состоялась не только как театральная, но и как киноактриса, чем обязана не только своей знаменитой фамилии, но и несомненному таланту, харизме и красоте.

Но если успехи актрисы на экране и сцене быстро стали поводом для гордости, то личную жизнь от посторонних звезда всегда тщательно таила.

В результате вокруг знаменитости образовался целый клубок из слухов и предположений, которые Мария Миронова могла бы легко распутать одним комментарием. Но не собирается.

Мария Миронова: детство, родители

Мария Андреевна Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье знаменитого советского актера Андрея Миронова и его первой жены, актрисы Екатерины Градовой.

Познакомились родители Марии в Театре сатиры, спустя считанное количество свиданий Миронов сделал Градовой предложение.

Свадьба звезд экрана и сцены состоялась в 1971 году и спустя два года у них родилась дочка, которую назвали в честь бабушки по отцовской линии, звезды фильма «Волга-Волга» Марии Мироновой.

Казалось, судьба маленькой Марии Мироновой предопределена — она должна была продолжить династию. Так и случилось: по окончании школы дочь Миронова и Градовой поступила в Щукинское училище.

Однако раннее замужество и беременность помешали ей доучиться, в 1993 году она родила первенца и ушла в декрет. Когда ребенок подрос, будущая актриса перевелась во ВГИК, став ученицей мастерской Михаила Глузского.

Мария Миронова: театр

В 1996 году Мария Миронова окончила ВГИК и была приглашена в театр «Школа современной пьесы». Но предпочтение отдала театру «Ленком», где служит по сей день.

Дебютом дочки Андрея Миронова на сцене стал спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором она сыграла Фаншетту. После чего репертуар расширили такие постановки, как «Две женщины», «Город миллионеров», «Варвар и еретик», «Укрощение укротителя», «Визит дамы», «Тартюф».

В 2006 году Мария Миронова стала заслуженной артисткой России. В 2015 году за роль Марины Мнишек в спектакле «Борис Годунов» актриса была награждена премией «Хрустальная Турандот».

Кроме того, в карьере Мироновой есть роли в пьесах Театра наций у режиссера Андрея Жолдака «Чайка», «Федра», «Кармен», «Калигула». За игру в «Федре» актриса была удостоена «Золотой маски» в 2006 году, а в 2020 году стала обладательницей звания «Народный артист Российской Федерации».

Мария Миронова: кино

Состоялась дочь Миронова и в кинематографе. Дебютной многие поклонники ошибочно считают роль в фильме «Семнадцать мгновений весны». Якобы, радистка Кэт в исполнении Екатерины Градовой держала на руках собственную дочку. На самом деле, кадры с грудничком были отсняты за год до рождения маленькой Маши.

По-настоящему первой в фильмографии Марии Мироновой стала роль Бекки Тэтчер в фильме «Приключения Тома Сойера» Станислава Говорухина в 1981 году. Маше тогда было 8 лет, и позже она вспоминала, что сниматься особо и не хотела, родители решили за нее.

Успех как киноактриса Мария Миронова обрела в 2000 году, снявшись в картине Павла Лунгина «Свадьба». Она исполнила главную женскую роль, фильм участвовал в конкурсной программе Канского кинофестиваля и был удостоен приза за лучший актерский состав.

Снималась Мария Миронова в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» Тимура Бекмамбетова. Режиссер Резо Гигинеишвили снял актрису в своей картине «Девять месяцев», а Филипп Янковский — в «Статском советнике», за роль мадам Жюли в котором Миронова удостоилась «Золотого орла». Вторым «Золотым орлом» у Мироновой была отмечена работа в сериале «Крик совы».

О востребованности Марии Мироновой как киноактрисы красноречиво свидетельствуют десятки фильмов с ее участием, среди которых такие, как «Три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Салют-7», «Холоп», «Обратная связь» и многие другие.

Кроме полнометражных лент, актриса регулярно появляется в многосерийных фильмах. За плечами Мироновой съемки в сериалах «Сын», «Родина», «Следователь Тихонов», «Садовое кольцо», «Инсомния».

Мария Миронова: другие проекты

Мария Миронова становится желанной гостьей на любом проекте или шоу, но не так охотно принимает приглашения, как ее другие коллеги. В 2022 году актриса стала участницей проекта «Танцы со звездами» на «России 1». Пару ей составил хореограф Евгений Папунаишвили.

13-й сезон телепроекта стал роковым для Мироновой — в первый же съемочный день на паркет актриса вышла с травмой.

«Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из за которой мне действительно было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые, все знаю, все вижу», — рассказывала актриса подписчикам в Сети.

А затем Миронова слегла с коронавирусом, из-за чего ее участие на несколько выпусков приостановилось.

Мария Миронова: личная жизнь

Первой любовью Марии Мироновой стал сын Василия Ланового от Ирины Купченко Александр — они учились в одной школе, сидели вместе за партой, он провожал ее до дома. Но в нечто серьезное это не переросло.

Замуж первый раз актриса вышла в студенчестве, в 1992 году, познакомившись с медиаменеджером Игорем Удаловым, президентом телекомпании World Fashion Channel Russia.

В 1992 году у Мироновой и Удалова родился сын Андрей, отцом которого, по слухам, на самом деле является Антон Яковлев, однокурсник в вузе. Якобы с сыном актера Юрия Яковлева дочь Андрея Миронова встречалась некоторое время и забеременела в 17 лет. Но молодые поругались, а новый избранник Удалов принял возлюбленную с ребенком и назвал своим.

Эти домыслы Мария Миронова категорически опровергает, уверяя, что ее первенец — сын Игоря Удалова.

В 1999 году брак Мироновой с Удаловым распался. Потому что Мария ушла к другому. И вторым мужем звезды стал советник президента Российской академии наук Дмитрий Клоков.

Однако спустя пять лет отношений вернулась к первому мужу — по слухам, второй ей изменил и простить такое актриса не смогла. Однако ненадолго, вскоре их пути снова разошлись.

Недолго Мария Миронова встречалась с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Правда, брак с ним отрицает. Тем не менее, опять же по слухам, звезды были зарегистрированы с 2011 года, а развод оформили в середине лета 2013 года.

Осенью 2019 года Мария Миронова стала мамой во второй раз. У звезды на свет появился еще один сын, названный Федором. Хейтеры заподозрили, что родить сама в 46 лет не могла, и здесь явно не обошлось без участия суррогатной матери.

Но актриса настаивает: все получилось естественно. Кто стал отцом малыша, молодая мама тщательно скрывала, показывая мужа лишь со спины.

Оказалось, что малыш появился у Мироновой в законном браке. За два года до прилета аиста она тайно вышла замуж за молодого актера Андрея Сороку, который на 19 лет младше нее.

Мария Миронова сегодня

Сегодня Мария Миронова по-прежнему является востребованной актрисой театра и кино. Звезда выглядит значительно моложе своих лет. При росте в 176 см она весит 58 кг. Многих поклонников также интересует размер дохода актрисы. Но звезда тщательно скрывает не только личную жизнь, но и сведения о доходах.

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