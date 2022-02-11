О болезни знали только близкие: Ауг назвала причину смерти Брик в 40 лет — рак

Актриса Юлия Ауг назвала причину смерти Евгении Брик в 40 лет. Страшная болезнь, унесшая жизнь талантливой актрисы, — онкозаболевание. Свой диагноз жена режиссера Валерия Тодоровского долго скрывала от поклонников и прессы. Она не хотела, чтобы окружающие узнали о ее состоянии и самочувствии. Еще в июне актриса сделала короткую стрижку под мальчика с «ежиком», полностью сменив имидж. Тогда Брик призналась, что для своей 12-летней дочки Зои она все равно будет самой молодой и любимой мамой.

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В беседе с журналистами Юлия Ауг объяснила, почему для многих известие о скоропостижной смерти актрисы стала полной неожиданностью. Артистка уточнила, что об онкологическом заболевании Брик знали только самые близкие. Никто и не думал, что спустя полгода после того, как Евгения отметила свое 40-летие, ее не станет.

«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком <…> Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», — приводит «РИА Новости» слова Юлии Ауг.

Смерть молодой и талантливой актрисы Ауг назвала несправедливостью и большой потерей.

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