«Фото с черной лентой. Пророчество»: поклонники обсуждают снимок Евгении Брик, который она разместила в канун сорокалетия

Звезда сериалов «Оттепель» и «Стиляги» Евгения Брик в канун своего сорокалетия, которое она отметила третьего сентября 2021 года, разместила в микроблоге снимок.

На нем она предстала цветущей женщиной, едущей в кабриолете по дороге, усаженной пальмами.

Как теперь стало понятно, это был архивный снимок Евгении Брик – в сентябре 2021 года она уже выглядела не так, как на этом фото.

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Кадр, размещенный в Сети в канун своего сорокалетия, Евгения Брик подписала строчками из песни «Битлз».

«Когда я добираюсь до низа, я возвращаюсь к вершине слайда», — написала Евгения Брик.

Поклонники, которые сейчас особенно внимательно рассматривают последние снимки Евгении Брик в микроблоге, разглядели интересную деталь. Ремень безопасности на этом фото выглядит как траурная лента. В Сети решили, что это было пророчеством.

«Фото с черной лентой в углу… Пророчество», «Это ремень безопасности», «Это понятно, что ремень, но все же…», «Какой ужас. Умереть так рано», «Как же так, Женя? Ушла так рано, а фото получилось, будто траурная лента. Сил и терпения родным и близким пережить эту утрату, крепитесь», — высказались в Сети.

Напомним, Евгения Брик умерла 10 февраля. Официально ее причина смерти пока не озвучена.

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