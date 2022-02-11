Последний пост Евгении Брик в Instagram: о чем актриса мечтала за полтора месяца до смерти

Звезда сериалов «Оттепель» и «Стиляги», актриса Евгения Брик свой последний пост в Instagram написала за полтора месяца до смерти.
Публикация, датированная 17 декабря 2021 года, стала финальной в ее жизни. В посте Евгения Брик признавалась в любви к Санкт-Петербургу и писала о том, как хочет вновь побывать в этом городе. И именно зимой.
«Петербургские сумерки снежные.
Взгляд на улице, розы в дому…
Мысли — точно у девушки нежные,
А о чем — и сама не пойму». Александр Блок
«Как обожаю я этот чудесный город… Мечтала бы сейчас оказаться там, прямо телепортироваться, так сказать, в эти -12 градусов, в это же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе», — написала Евгения Брик.
Напомним, актриса Евгения Брик умерла накануне, 10 февраля. Ей было всего сорок лет.
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