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«Огромная потеря для всех нас»: Максим Матвеев высказался после смерти Евгении Брик в сорок лет

По словам актера, он с трудом верит в происходящее.

«Огромная потеря для всех нас»: Максим Матвеев высказался после смерти Евгении Брик в сорок лет
Максим Матвеев. Фото: Globallookpress.com

Актер Максим Матвеев в Instagram высказался в связи со смертью актрисы Евгении Брик.

Евгения Брик
Евгения Брик. Фото: Globallookpress.com

«Женя, Женька, Женечка. Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище».

Максим Матвеев

Как отметил Максим Матвеев, ему сложно поверить в происходящее. «Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать».

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

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