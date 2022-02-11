«Огромная потеря для всех нас»: Максим Матвеев высказался после смерти Евгении Брик в сорок лет

По словам актера, он с трудом верит в происходящее.

Актер Максим Матвеев в Instagram высказался в связи со смертью актрисы Евгении Брик.

«Женя, Женька, Женечка. Светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище». Максим Матвеев

Как отметил Максим Матвеев, ему сложно поверить в происходящее. «Огромная потеря для всех нас! На таких, как ты держится этот мир! Спасибо тебе за все! Мы будем скучать».

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.