«Прямо на пляже? Смелая»: Нюша показала своего сына во время кормления

Звезда улетела со своей семьей на Мальдивы.

Певица Нюша в настоящий момент улетела отдыхать на Мальдивы со своей семьей: мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, дочкой Симбой и маленьким сыном.

Имя малыша знаменитость пока не раскрывает широкой публике, но ее возлюбленный рассказывал фолловерам, что ребенок каким-то образом выбрал его сам.

Звезда поделилась в личном блоге редким кадром с малышом, который только в середине декабря появился на свет. Нюша сделала селфи во время его кормления.

«Прямо на пляже малыша кормишь? Смелая», «Нюша, ты красотка, такая мамочка замечательная», «А я до трех лет с ребенком никуда не ездила», — прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, что своего второго наследника Нюша рожала в Дубае, куда специально перебралась в преддверии прекрасного события.

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