«Как прошел твой полет?»: Нюша запечатлела умилительную картину с дочкой Симбой

Девочка спустилась с борта частного самолета и прошлась за ручку со своим отцом.

Исполнительница Нюша похвасталась дочкой, которая вместе со своим папой прогуливалась по побережью Мальдив. Именно туда Симба Сивова прилетела вместе с родителями.

Нюша со своим возлюбленным Игорем Сивовым привезли детей на Мальдивские острова. Бизнесмен показал наследнице местные красоты. Симба крепким хватом вцепилась в папу и с горящими глазками осмотрелась вокруг.

Девочку нарядили в черные футболку и шорты люксового бренда. А на ногах Сивовой были кроссовки не менее дорогого модного дома.

«Доча, расскажи, как прошел твой полет?» — поинтересовалась Нюша у Симбы в видео личного микроблога.

Певица смонтировала ролик, в котором показала путешествие своей малышки на сказочные острова посреди океана. Симба Сивова приехала отдыхать на Мальдивы. Судя по хитрой улыбке малышки, она уже предвкушает приключения в жарком климате.

Напомним, ранее исполнительница Нюша покружилась на Мальдивах в алом платье с орнаментом. Поклонники знаменитости остались в восторге от сочетания такого воздушного наряда с обычными тапочками на высокой подошве.

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