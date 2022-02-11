Одет с иголочки и просто красавец! Как выглядел папа Наташи Королевой, который работал хормейстером

Владимир Архипович ушел из жизни от рака в 1993 году.

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина Осауленко опубликовала в личном блоге редкий архивный кадр со своими родителями в молодости.

Подписчики украинской певицы увидели молодых Людмилу и Владимира Порывай. Особенно рады фолловеры были лицезреть отца артисток, ведь о нем людям мало что известно. И это не случайно — в 1993 году он умер от лейкемии, с которой мужественно боролся 10 лет. На тот момент Наташе Королевой было 20 лет.

Артистка как могла пыталась помочь отцу — покупала ему дорогие лекарства, устроила в престижную германскую клинику. Но тщетно, недуг оказался сильнее.

«Больше всего на свете я бы хотела услышать твой голос, почувствовать тепло твоих рук и уловить запах твоего одеколона», — писала как-то в микроблоге Наташа Королева.

«Вовочка был прекрасным мужем, замечательным отцом и настоящим другом. Как нам тебя не хватает. Ты в наших сердцах. Любим, помним», «Какой папа красивый!», «Папа роскошный, как рано ушел», «У вас замечательный папа, красивый и талантливый», — написали люди в комментариях под фото.

Напомним, Владимир Архипович работал хормейстером академического хора.

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