Королева пришла на первую выставку Тарзана с модной прической «розетки» и в таком же костюмчике

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) организовал первую в своей жизни выставку картин. Стриптизер решил строить свою карьеру в качестве художника и даже заслужил похвалу Никаса Сафронова.

«Очень многие актеры в Европе пишут картины. И Сильвестр Сталлоне, и Джонни Депп. Я могу сказать, что Сережа пишет не хуже, а может быть, даже лучше», — заметил Сафронов.

Музой новоиспеченного художника главным образом стала его жена Наташа Королева, которой он посвятил сразу несколько работ.

Певица пришла на презентацию выставки с модной прической «розетки» и в одном стиле с супругом, облачившись с ним в костюм с цветочным принтом.

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