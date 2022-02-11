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«Потрясение! Такой человек, такая мама, жена»: Боярская не может прийти в себя, узнав о смерти Брик в 40 лет

Жена Максима Матвеева скорбит по актрисе, ставшей ей другом.

«Потрясение! Такой человек, такая мама, жена»: Боярская не может прийти в себя, узнав о смерти Брик в 40 лет
Евгения Брик с дочкой Зоей. Фото: Instagram.com/evgeniabrik

Елизавета Боярская не смога скрыть от поклонников: она потрясена известием о скоропостижной смерти Евгении Брик. Актрисе было всего 40 лет. У нее осталась дочка Зоя. Теперь все заботы о девочке лягут на ее отца режиссера Валерия Тодоровского. 12-летняя Зоя строит успешную карьеру в модельном бизнесе и снимается в кино. Ей пророчат большое будущее. А Тодоровский планировал перевести дочку из американской школы в российскую. Теперь им придется жить без Евгении.

Актриса Евгения Брик
Евгения Брик долго боролась с болезнью… но победить не смогла. Фото: Instagram.com/evgeniabrik

«Потрясение! Такой человек, такая мама, жена, сестра, дочь, подруга, актриса, женщина! Нет слов… Невозможно было в тебя не влюбиться! Столько света, доброты! Какое счастье было с тобой смеяться, ты делала это так заразительно!! Дай Бог семье пережить эту потерю и нам всем! Лети, Женечка… тебя будет очень не хватать!» — писала Елизавета Боярская.

«Да, счастье смеяться, почему-то это и вспоминается… как с ней легко смеялись…» — вторит актрисе Марина Александрова.

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