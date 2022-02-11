«Всегда в моих фильмах проходила пробы»: Тодоровский объяснял, почему не делал поблажек для Брик

Как отмечал режиссер, ему было важно, чтобы в их отношениях всегда оставалась честность.

Режиссер Валерий Тодоровский в беседе с Катериной Гордеевой в рамках ее шоу объяснял, почему не делал никаких поблажек для своей жены актрисы Евгении Брик в кино.

«Женя всегда на моих фильмах проходила пробы. Это не кокетство. Важно было и для нее, чтобы она не пришла на фильм как жена режиссера. И вся группа видела эти пробы. Мне важно, чтобы эта честность оставалась. Она самая талантливая и самая красивая». Валерий Тодоровский

Как говорил Тодоровский, есть моменты, когда вступает в силу профессия. «Снимал всегда, когда понимал, что это ее роль. А пытаться под нее подделываться — это унизительно. И для нее, и для меня. Да и зачем? Она востребованная актриса. Была ей и будет», — отмечал режиссер.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.