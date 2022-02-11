«Какая-то проблема с ними»: Костенко посетовала на непростую ситуацию на рынке услуг

Анастасия Костенко – многодетная мама. У нее подрастают две дочки и сын от футболиста Дмитрий Тарасова. Конечно же, модели нужна помощь няни, найти которую, по словам Анастасии – большая проблема.

Впервые с такой ситуацией она столкнулась еще летом прошлого года, когда была беременна сыном. Судя по всему, до сих ничего не изменилось. В своем инстаграме Костенко вновь пожаловалась на ситуацию.

«Сейчас какая-то проблема с ними у всех. Все мои знакомые спрашивают, есть ли у меня ответственный и порядочный человек, которого я смогу посоветовать? А я к ним с тем же вопросом», — сказала Костенко.

Напомним, накануне Анастасия проявила свое чувство юмора, отправив мужу старые тесты на беременность. Футболист не на шутку разволновался. Но позже модель призналась, что просто разбирала ящики и нашла памятную вещь.

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