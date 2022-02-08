Муж не потянул: Анастасия Костенко платит первой жене безработного Дмитрия Тарасова алименты из своего кармана

Экс-звезда ФК «Локомотив» и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в прошлом году завершил спортивную карьеру. И оказалось, что платить алименты первой жене за их дочь Ангелину нечем. Но финансовые обязательство продолжила выполнять его нынешняя, третья по счету, жена, 27-летняя модель Анастасия Костенко.

Об этом стало известно во время интервью адвоката семьи Екатерины Гордон на YouTube. Правозащитница объяснила, как обстоят дела в семье Тарасова и Костенко.

«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок как прежде какой-то команды. И я вынуждена фактически ежемесячно оплачивать алименты. Я не могу это позволить себе делать. И я переживаю: а как дальше? Потом что у нас планы, сейчас трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком», — передала слова жены Тарасова адвокат.

На вопрос, сколько именно отстегивает из своего кармана Костенко первой жене Тарасова, адвокат призналась: «Если честно, я не знаю, но это достойные деньги. Там больше 50 тысяч. Но надо понять, что он больше не является футболистом с большими гонорарами», — подчеркнула адвокат.

Оказалось, что точную сумму знает Юлия Меньшова – это 53 тысячи рублей.

Напомним, что тяжбы по алиментам между Дмитрием Тарасовым и его первой женой Оксаной Пономаренко длились долго. В итоге суд обязал футболиста платить четверть миллиона. Но со статусом безработного эта выплата была уменьшена.

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