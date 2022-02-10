Сынок на полу, дочка на столе уснула: Костенко показала, что происходит с детьми, пока ее нет дома

Многодетная мама Анастасия Костенко начала возвращаться к добеременному ритму жизни. Модель позволяет себе более частые отлучки из семьи по своим делам. И старается контролировать, что происходит дома в ее отсутствие.
А произошло следующее. Пока мама Настя уехала по делам, за детьми присматривал папа. Дмитрий Тарасов разместил трехмесячного малыша на полу, а младшая из дочерей уснула на столе. Старшая в это время занималась своими делами, тоже неподалеку. Кадр отец послал жене, а она показала эту картину в Сети.
Напомним, ранее мы сообщали, что Анастасия Костенко платит алименты за Дмитрия Тарасова его первой жене. Футболист стал безработным, поэтому не потянул ежемесячную выплату на 12-летнюю дочь Ангелину, и нынешняя жена несет расходы из своего кармана.
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