«Ребята, спокойно!»: безработный Тарасов высказался о четвертой беременности Костенко

Выяснилось, что у модели своеобразное чувство юмора.

Накануне Дмитрий Тарасов, а вместе с ним и миллионная армия его подписчиков, испытали настоящий шок. Временно безработный футболист опубликовал в своем инстаграме скриншот переписки с женой, которая отправила ему снимки сразу двух положительных теста на беременность.

Спустя несколько часов спортсмен успокоил свою аудиторию, отметив, что у Костенко — своеобразное чувство юмора.

«Зашел в директ, столько поздравлений с беременностью Насти! Сейчас разъясню ситуацию. Жена разбирала вещи, нашла старые тесты и прислала мне. Поэтому я понервничал. Ребята, спокойно, всему свое время!» — заверил 34-летний Дмитрий.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают троих детей – дочек Милану и Еву и сына Алексея.

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