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Поправилась, но чувство стиля не растеряла: Решетова в модном тренче козырнула сумочкой за десятки миллионов

Экс-пассия Тимура Юнусова покинула страну, жалуясь на плохое самочувствие в Москве.

Поправилась, но чувство стиля не растеряла: Решетова в модном тренче козырнула сумочкой за десятки миллионов
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова прославилась благодаря роману с Тимуром Юнусовым, наиболее известным как рэпер Тимати. Длинноногая красавица даже родила ему сына, но это не обеспечило ей похода в ЗАГС. Более того, пара осенью 2020 года рассталась.

Сейчас Решетова редко бывает в Москве, объясняя нелюбовь к столице своим плохим самочувствием. Мол, дышится тяжело. И улетела в Лондон продышаться.

Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

В Туманном Альбионе красотка отметилась в модном тренче и с сумочкой культового бренда Hermes из крокодиловой кожи, цена на которую насчитывает несколько миллионов рублей.

Надо отдать должное чувству стиля Решетовой – его она с обретением излишнего веса не растеряла. Девушка ранее признавалась, что поправилась до 70 кг.

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