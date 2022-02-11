Поправилась, но чувство стиля не растеряла: Решетова в модном тренче козырнула сумочкой за десятки миллионов

Модель Анастасия Решетова прославилась благодаря роману с Тимуром Юнусовым, наиболее известным как рэпер Тимати. Длинноногая красавица даже родила ему сына, но это не обеспечило ей похода в ЗАГС. Более того, пара осенью 2020 года рассталась.

Сейчас Решетова редко бывает в Москве, объясняя нелюбовь к столице своим плохим самочувствием. Мол, дышится тяжело. И улетела в Лондон продышаться.

В Туманном Альбионе красотка отметилась в модном тренче и с сумочкой культового бренда Hermes из крокодиловой кожи, цена на которую насчитывает несколько миллионов рублей.

Надо отдать должное чувству стиля Решетовой – его она с обретением излишнего веса не растеряла. Девушка ранее признавалась, что поправилась до 70 кг.

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