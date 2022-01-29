«70 кг счастья»: располневшая Анастасия Решетова показала себя впервые за долгое время

Экс-пассия рэпера Тимати не спешит возвращать в свою жизнь спорт.

Пока одна бывшая девушка Тимати Саша Дони пакует чемоданы и направляется на ретрит со шпагатами и растяжкой, другая экс-возлюбленная рэпера не спешит со спортом. Анастасия Решетова, судя по всему, метит в модели Plus size.

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О том, что Решетова поправилась, мы писали ранее. На девушке едва не лопнуло платье, но она сделала вид, что так задумано. Теперь располневшая модель, показав себя впервые за долгое время, сообщила свой вес.

«70 кг счастья», — написала Решетова, опубликовав селфи.

Напомним, с Тимати Решетова рассталась осенью 2020 года. На разрыв не повлияло даже наличие общего ребенка, сына Ратмира. Они были вместе почти шесть лет.

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