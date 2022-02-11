Расстегнула по последней моде: стильная жена Нурлана Сабурова покрасовалась в трендовом свитере цвета Барби

Диана Сабурова показала, как правильно носить хит-фасон этой кофты.

Красавица-жена комика Нурлана Сабурова, бизнес-леди Диана Сабурова, следит за трендами в моде и старается тут же внедрять их в свой стиль.

На этот раз брюнетка облачилась в хитовую кофту сезона – свитер спортивной тематики с молнией на воротнике. Причем, как советовал стилист Александр Рогов, она предусмотрела правильное ее прочтение, расстегнув эту молнию.

Цвет красотка Диана выбрала тоже модный – «взбесившаяся Барби». Ранее она поддержала другой тренд, о котором рассказывала Эвелина Хромченко. Девушка прикупила вязаный свитер с неопрятными петлями, будто его вязала подслеповатая бабушки, пропуская стежки.

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