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Расстегнула по последней моде: стильная жена Нурлана Сабурова покрасовалась в трендовом свитере цвета Барби

Диана Сабурова показала, как правильно носить хит-фасон этой кофты.

Расстегнула по последней моде: стильная жена Нурлана Сабурова покрасовалась в трендовом свитере цвета Барби
Нурлан и Диана Сабуровы. Фото: instagram.com/nurlan__saburov/

Красавица-жена комика Нурлана Сабурова, бизнес-леди Диана Сабурова, следит за трендами в моде и старается тут же внедрять их в свой стиль.

На этот раз брюнетка облачилась в хитовую кофту сезона – свитер спортивной тематики с молнией на воротнике. Причем, как советовал стилист Александр Рогов, она предусмотрела правильное ее прочтение, расстегнув эту молнию.

Диана Сабурова. Фото: instagram.com/saburova_diana/

Цвет красотка Диана выбрала тоже модный – «взбесившаяся Барби». Ранее она поддержала другой тренд, о котором рассказывала Эвелина Хромченко. Девушка прикупила вязаный свитер с неопрятными петлями, будто его вязала подслеповатая бабушки, пропуская стежки.

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