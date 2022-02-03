Из-под спиц подслеповатой бабушки: жена Сабурова похвасталась вязаным свитером, который Хромченко назвала дико модным

30-летняя Диана Сабурова отслеживает фэшн-тренды и вписывает их в свой стиль.

В осенне-зимнем сезоне 2021-2022 особую актуальность приобрели вязаные вещи. Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко много рассказывала о том, что отличает остромодные модели. Особенно пиковыми стали свитера, которые вязала будто бы подслеповатая, со слов Хромченко, бабушка. Речь идет о небрежных петлях и дырках, растянутостях и пропущенных стежках.

Жена комика Нурлана Сабурова Диана, как оказалось, в курсе этого модного писка. Девушка похвасталась обновкой, которую приобрела на днях – как раз такой свитер, о котором и говорила телеведущая Хромченко. Сабурова примерила вещь и показала, как она на ней сидит, в Instagram.

Кстати, если небрежно связанный свитер – это скоротечный тренд, то кофты с фольклорным принтом никогда не выйдут из моды. Хромченко показывала джемперы, например, со скандинавскими мотивами – на них можно смело тратиться и не жалеть о покупке.

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