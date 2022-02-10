Просто леди в алом: Водянова в платье-бюстье в пол и длинном кейпе появилась на съемках

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Раньше она признавалась, что даже не мечтала о такой жизни, так как росла в Нижнем Новгороде и после 9 класс ушла из школы, чтобы помогать маме.

Однако теперь Наталья супермодель и счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно. Примечательно, что у нее подрастают дети: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего мужа.

В последнее время Наталья часто посвящает время прогулкам с младшими наследниками. Она может появиться в центре Парижа без макияжа.

Но модель также продолжает работать. На этот раз она поделилась кадрами со съемок нового проекта, который посвящен красному цвету. В кадре Водянова позирует в алом платье-бюстье в пол и длинном кейпе, будто сотканном из роз. Высокая прическа и помада в тон лука завершили ее вечерний образ.

Утонченный лук и стройный стан модели поразили публику. Многие одарили ее комплиментами. «Хороший вкус! Valentino», «Никто не делает красное лучше, чем Валентино», «Красная страсть», «Само совершенство», «Какая красота», «Словами не описать восторга», «Она как птица с крыльями», «Какой образ! Наталья бесподобная», «Ох, это роскошно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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