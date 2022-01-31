«В исполнении Надежды»: Навка засняла, как подросшая дочка в алом платье поет на китайском языке

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она давно завершила карьеру в спорте, но регулярно выходит на лед. Татьяна создает ледовые шоу, в которых участвует с другими выдающимися фигуристами.

Также по ее стопам пошла дочка Надежда Пескова. Она уже приносит домой медали с соревнований. Более того, малышка учится в первом классе, занимается балетом и музыкой.

Навка ранее уже хвасталась тем, что дочка изучает несколько языков. В канун китайского Нового года она поделилась кадрами, на которых Надежда поет песню на китайском языке. Примечательно, что малышка была облачена в алое платье. Ее волосы были аккуратно уложены. С улыбкой на лице она спела песню и при этом была эмоциональной.

«Новогодняя песенка на китайском в исполнении Надежды Песковой в честь наступающего китайского/восточного Нового года! А так же пожелания счастливого года Тигра и успеха на предстоящих зимних Олимпийских играх. А я в свою очередь присоединяюсь и верю в победы наших олимпийцев на этих ОИ! Дух, сила, воля и талант русского народа сможет взять любые вершины!» — написала Татьяна.

Поклонники восхитились тем, как поет Надежда. Многие отметили, что у нее талант. «Молодец! Это ведь так сложно», «Надежда — наш космос земной!», «Ничего не понятно, но так красиво звучит из уст маленькой принцессы», «Вот трудяжка! Старается», «Татьяна, какая ваша Надюша прелесть, талантливый человек, талантлив во всем, маленькая девочка, труженица, аплодирую стоя», — прокомментировали пост подписчики.

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