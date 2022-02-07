«Гостеприимная хозяйка»: Татьяна Навка в костюме с пайетками в пижамном стиле предстала с Анитой Цой

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже давно не участвует в соревнованиях, но поддерживает молодых спортсменов. Более того, ее дочка Надежда пошла по ее стопам.

Обычно Навка много времени проводит на работе, но она всегда видится с друзьями вечерами или в выходные. Недавно звезда сводила дочку на детский праздник. А вот 7 февраля она поздравила Аниту Цой.

Певице исполнился 51 год. Однако она может похвастаться моложавым видом. Навка поделилась снимком, который был сделан на празднике. Она позировала в черном костюме с пайетками в пижамном стиле. А вот именинница предстала в пудровом платье в пол с вышивкой и цветочным узором.

«Аниточка, с днем рождения! Солнечный и талантливый человечек, невероятная и гостеприимная хозяйка, в доме которой всегда уютно, тепло, вкусно и весело! Спасибо тебе за дружбу и поддержку! Пусть твой творческий путь совершит еще не один виток вверх, близкие будут здоровы и всегда рядом, а жизнь преподносит только хорошие сюрпризы! Будь счастлива, моя дорогая», — написала звезда.

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Цой выглядит молодо. «Вы очень добрый человек!», «Вы вообще не меняетесь! А Анита постройнела», «Какие красивые», «Роскошные наряды», «Просто чудо хороши», «Красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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