«Стейк в маринаде»: Подольская в шортах-бермудах и без макияжа провела вечер у плиты

Наталья Подольская многим известна еще с «Фабрики звезд». Она не скрывает, что этот проект сделал ее знаменитой. А позже певица встретила Владимира Преснякова, с которым она сыграла свадьбу.

Теперь пара живет в загородном доме и воспитывает двоих сыновей — шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. Супруги недавно отдохнули на Мальдивах с наследниками. Теперь они привыкают снова к столичной жизни.

Подольская не раз говорила, что за детьми ей помогает приглядывать няня. Также у нее в гостях бывают мама и свекровь. Но 10 февраля певица весь день провела дома. Сначала она засняла, как малыши вместе играют.

Теперь артистка запечатлела, как готовит быстрый ужин на семью. Она предстала в белых шортах-бермудах и футболке. Наталья стояла у плиты и жарила стейки в маринаде из индейки. Она призналась, что готовка отняла у нее минимум времени.

«На ужин у меня сегодня любимые стейки и свежие овощи. Стейки уже в маринаде. Приготовить такой ужин на всю семью займет у вас не более 15 минут. Овощи не солила, сбрызнула лимоном и добавила оливкового масла. Весна уже очень-очень рядом! Ну, и конечно, спорт», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие назвали ее хорошей хозяйкой. «Наташа без макияжа — то еще зрелище!», «Отдохнувшая молодая мамочка», «Вы прелесть!», «Наташа, ты просто красотка», «Выглядит все аппетитно», — прокомментировали пост подписчики.

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