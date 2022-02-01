Нежные отношения: Подольская в шелковой сорочке покрасовалась перед Пресняковым на Мальдивах

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет выступает на сцене. Рядом с певицей находится ее муж Владимир Пресняков. Они счастливы в браке уже больше 10 лет.

У супругов подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Певица после вторых родов быстро вернулась в форму. Она теперь без стеснения носит юбки, шорты и джинсы скинни.

Подольская регулярно ездит отдыхать. В этом году она уже каталась на лыжах в Куршевеле. А теперь певица с семьей прилетела на Мальдивы вслед за Верой Брежневой и Яной Рудковской.

Она проводит целые дни на пляже вместе с наследниками. А вот вечером 31 января артистка покрасовалась на побережье в черной сорочке с кружевом и халатике. Наталья грациозно дефилировала у бассейна, красуясь перед мужем.

«Мама краб», — крикунл Артемий. «Мама краб!», — присоединился Пресняков. «Никакой ни краб! Нет! Ты краб!» — ответила ему жена. «Мама красавица», — в решил написать артист.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Такие красивые… Любо глянуть!», «Какая вы классная пара», «Счастье это и есть счастье!», «Такие красивые ножки», «Какая красота! Какие у вас нежные отношения друг к другу!», «Боже! Блаженство даже смотреть на красоту и слушать журчание воды!» — прокомментировали пост подписчики звезды.

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