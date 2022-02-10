«Дикий восторг»: Нетребко в бархатном костюме и с лимонной поясной сумкой отметилась на рынке

Оперная дива показала, где можно купить свежие креветки, кальмаров и осьминогов. При этом она оделась в стиле 90-х годов.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она не скрывает, что ее гастроли расписаны на год вперед. Даже в отпуске артистка бывает крайне редко. Она предпочитает в каждой стране посещать музеи и популярные места.

Порой с ней путешествует муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. В этом году она посетила Париж и Барселону. Но на днях звезда приехала в Италию, где готовится к выступлению.

Если днем Анна находится в театре, то вечером отправляется гулять. Накануне она даже устроила танцы на улице в белой дубленке. А вот 10 февраля певица прошлась по кварталам Неаполя и даже оказалась на рыбном рынке.

Там она смогла увидеть свежие морепродукты, в том числе креветки, осьминогов, кальмаров. Нетребко восхитились разнообразием представленных продуктов.

«Мы на рыбном рынке. Дикий восторг», — заявила звезда.

Оперная дива облачилась в бархатный спортивный костюм со стразами в виде панды. Образ дополнила лимонная поясная сумка. Также артистка решила разбавить лук клетчатыми полуботинками. Она нашла здания с граффити. У нее получилась насыщенная прогулка.

«Анна, вы прекрасны в этом образе, очень стильно», «Какая вы разная, но всегда такая классная», «Красотка в красивом месте», «Стройняшка такая», «Образ из 90-х! Какой восторг», «Выглядите превосходно», «Хочу такую сумку!», «Как у вас там тепло», — прокомментировали пост подписчики.

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