Мамин обаяшка: Подольская показала, как собирает годовалого малыша Ванечку на прогулку

Звезда сцены Наталья Подольская – дважды мама. Причем, второму сынишке от Владимира Преснякова Ванечке – еще годик. И артистка с головой ушла в материнство, не может насладиться вдоволь своим сокровищем и часто показывает, как он растет и развивается, в своем микроблоге.

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На этот раз Подольская поделилась кадрами перед прогулкой. Она заботливо ухаживает за пухлыми щечками своего малыша, который воспринимает это как игру. Он в ответ улыбается маме и пытается от нее убежать.

«Приятно посмотреть!», «Ванечек на вас похож, мамин сыночек», «Красивая мама, чудесные детки», Сладкие детки», «Такие вы классные!», «Какая любящая мама! Просто приятно смотреть!», «Какая прелесть! Замечательный пупсик и красавица-мама», — пишут в комментариях фолловеры.

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