«Я встретил другую женщину»: Олег Рой рассказал о своем первом неудачном браке

Как отметил писатель, у них с женой никогда не было конфронтации даже после расставания.

Писатель, сценарист и продюсер Олег Рой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке.

«С первой женой я познакомился еще в восьмом классе. Я занимался в Театре юного зрителя, и она была со мной на сцене. Тоже там занималась. Мы были великолепными друзьями. Понимали друг друга с полуслова. И я перепутал это со словом любовь». Олег Рой

По словам Олега Роя, у него с первой женой родился сын Женечка. «Он был моим солнцем. А через 11 лет я встретил другую женщину и ушел из семьи. Забрал носочки, трусы и ушел жить в машину. Три месяца так жил. Именно со второй женой я по-настоящему понял, что такое любовь. С первой женой у нас не было никогда конфронтации», — заявил Олег Рой.

Напомним, что Олег Рой – известный российский писатель. Он член правления Ассоциации анимационного кино.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.