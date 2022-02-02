«Вписывают самых достойных людей»: Борис Корчевников высказал свое отношение к «Миротворцу»

По словам телеведущего, он и сам есть в списках на этом сайте.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в беседе с артистами украинского комик-дуэта «Кролики» Владимиром Данильцом и Владимиром Моисеенко высказался о сайте «Миротворец», где он, как и украинские звезды, также есть.

«Вы настоящие миротворцы. Не то что вот этот сайт на Украине «Миротворец», куда вписывают самых достойных людей. Могу гордиться, что где-то там с вами на соседних строчках нахожусь». Борис Корчевников

Как отметил Борис Корчевников, он находится в России, а вот Моисеенко и Данилец живут в Украине. «Вы живете у себя дома. Как вы оказались на сайте «Миротворец», где публикуют типа личные данные врагов народа?» — спросил он.

«Мы оказались там, потому что высказались положительно за проведение телемоста между Россией и Украиной», — сказал Моисеенко.

«Мы сказали одну фразу, что люди, народ русский и украинский, должны говорить, вот одна фраза», — заметил Данилец.

Напомним, что на сайте «Миротворец» публикуют данные о людях, неугодных в Украине. Там большое количество звезд российского шоу-бизнеса, которым закрыт въезд в братскую страну.

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