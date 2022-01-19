«Мы ничего не обещали»: пиар-менеджер Тодоренко ответила писательнице, которая два года писала книгу для телеведущей

Регина Тодоренко угодила в очередной скандал. Ранее молодая писательница из Санкт-Петербурга Дарина Мишина заявила, что два года писала для телеведущей книгу. По замыслу звезды, это должна была быть детская книга, где главной героине является маленькая Регина, путешествующая по Африке.

По словам Мишиной, с Тодоренко они связывались по скайпу, а затем лично встречались в Москве. Регина претендовала на авторские права и хотела, чтобы на обложке издания красовалась ее фамилия. Такой расклад начинающая писательница оценила в полтора млн рублей.

Однако накануне стало известно, что пиар-менеджер Тодоренко Нина Пономарева поблагодарила Дарину и ее напарницу Настю, которая вызвалась делать иллюстрации для книги, за сотрудничество. Теперь же Мишина переживает, что Тодоренко использует ее наработки в собственных целях.

Пиарщик Регины в свою очередь утверждает, что девушкам из Санкт-Петербурга вообще ничего не обещали.

«Мы с ними не сотрудничали. Пусть девушки предоставят какие-то доказательство того, что мы с ними работали, того, что они два года разрабатывали персонажей. Мы что взяли их идею и где-то ее используем? Мы девушкам ничего не обещали. Мы от них получали какие-то предложения и идеи. Мы решили этим не пользоваться и выбрали для работы других. Девушкам мы все объяснили, мы очень вежливо с ними попрощались», — рассказала «Комсомольской правде Санкт-Петербург» Пономарева.

По словам Нины Пономаревой, команда Регины Тодоренко уже три года занимается данным проектом и даже объявила тендер среди желающих написать книгу для телеведущей.

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