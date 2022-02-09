Домашние, простые, взлохмаченные: Орбакайте в полосатой одежде засветилась в кино с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте поделилась кадрами своей жизни, далекой от шоу-бизнеса. Как и любая любящая мамочка дочь Аллы Пугачевой старается свободное время посвящать детям.

Сыновья певицы Никита и Дэни уже взрослые, старший создал свою семью, а вот дочке Клаве всего 9 лет. И, конечно же, ей требуется внимание мамы. На этот раз Кристина Орбакайте в компании наследницы выбралась в кино посмотреть мульфильм «Зверопой 2».

Дочь Аллы Пугачевой уже давно живет со своей семьей в Америке, поэтому мультик они смотрели на английском языке, да и общалась она с дочкой, перемежая русские слова с английскими.

При этом обе родственницы облачились в полосатые кофты. Кристина не стала особо стараться над имиджем, придя в кинотеатр с простым пучком волос, а Клавдия — с распущенными локонами.

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