«Жизнь бьет ключом»: Макеева стала студенткой факультета психологии

Об этом актриса объявила в своем инстаграме.

Осенью прошлого года Анастасия Макеева увлеклась изучением квантовой психологии под руководством звездного психолога. Позже актриса начала давать консультации, а теперь стала студенткой факультета психологии. Об этом звезда театра заявила в своем инстаграме.

«Жизнь бьет ключом, большие перемены. Я все-таки поступила, стала студенткой и теперь у меня чуть меньше времени. Будет еще один, надеюсь, по традиции красный диплом государственного образца», — сказала Макеева.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал многодетный отец и бизнесмен-строитель Роман Мальков. Ради актрисы он развелся с женой после 17 лет брака, которая родила ему четырех детей.

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