«Мы были, скорее, такие кореша»: Анастасия Макеева призналась, почему развелась с Глебом Матвейчуком

Артистка Анастасия Макеева счастлива замужем за Романом Мальковым. Знаменитость привыкли видеть в компании молодого избранника. А еще несколько лет назад актриса состояла в браке с коллегой Глебом Матвейчуком.

В 2016 году Матвейчук и Макеева развелись. По словам актрисы, в браке не было страсти. Это и привело к расставанию знаменитостей.

«У нас не было какой-то большой любви, но и серьезных разногласий не случалось. Мы были, скорее, такие кореша. Очень помогали друг другу в творческом плане, это были взаимовыгодные отношения. Потом они просто изжили себя, и мы разошлись», — подчеркнула Анастасия.

Своего четвертого мужа Макеева называет настоящим королем. Она не считает себя разлучницей, которая увела Малькова из семьи. Несмотря на нападки бывшей жены Романа Малькова, актриса счастлива в отношениях с новым возлюбленным.

«Невозможно увести мужчину, которого все устраивает», — рассказала Макеева в эфире mosfm.com.

Напомним, ранее Глеб Матвейчук впервые показал лицо подросшей дочери от актрисы Елены Глазковой.

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