«А вот и мой подарок супругу»: Макеева показала, что вручит Малькову на 23 февраля

Анастасия Макеева решила заблаговременно подготовиться к главному мужскому празднику года. На 23-е февраля актриса подарит своему мужу набор для пикника. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«А вот и мой подарок супругу к приближающемуся празднику 23 февраля! Прекрасный набор для пикника, качество – отличное, кофр – очень удобный! А внутри все, что необходимо для прекрасного и вкусного времяпрепровождения!» — написала Макеева.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия отметила свой 40-й день рождения, а после решила взять фамилию мужа. Теперь она – Малькова-Макеева. Как ранее объясняла звезда театра, на этот шаг она отважилась для того, чтобы войти в родовую программу мужа и родить долгожданного ребенка.

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