«Не было никакого романа»: Милохин под полиграфом раскрыл свои отношения с Медведевой

Как отметил блогер, у них просто дружеское и теплое общение.

Блогер и тиктокер Даня Милохин в шоу «Детектор» на канале «Пятница!» раскрыл свои отношения с популярной фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ведущий Марк Бартон прямо спросил, связывает ли тиктокера с двукратной чемпионкой мира нечто большее, чем просто участие в шоу «Ледниковый период». Открыто о своих чувствах звезды никогда не говорили, но на проекте даже однажды поцеловались, породив волну слухов.

«Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения». Даня Милохин

Ранее сама Евгения Медведева говорила, что они с Даней Милохиным – просто друзья. Она отмечала его непростой нрав. К примеру, однажды он просто ушел с тренировки, потому что сильно устал.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.