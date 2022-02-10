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«Не было никакого романа»: Милохин под полиграфом раскрыл свои отношения с Медведевой

Как отметил блогер, у них просто дружеское и теплое общение.

«Не было никакого романа»: Милохин под полиграфом раскрыл свои отношения с Медведевой
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Блогер и тиктокер Даня Милохин в шоу «Детектор» на канале «Пятница!» раскрыл свои отношения с популярной фигуристкой Евгенией Медведевой.

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Ведущий Марк Бартон прямо спросил, связывает ли тиктокера с двукратной чемпионкой мира нечто большее, чем просто участие в шоу «Ледниковый период». Открыто о своих чувствах звезды никогда не говорили, но на проекте даже однажды поцеловались, породив волну слухов.

«Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения».

Даня Милохин

Ранее сама Евгения Медведева говорила, что они с Даней Милохиным – просто друзья. Она отмечала его непростой нрав. К примеру, однажды он просто ушел с тренировки, потому что сильно устал.

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