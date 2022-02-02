Евгения Медведева из-за робота в отеле Пекина едва не лишилась еды

Российская фигуристка оказалась в конфузной ситуации из-за робота, который обслуживает номера в отеле. Она сняла все на видео.

Евгения Медведева является известной фигуристкой. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр. А в прошлом году спортсменка впервые приняла участие в шоу «Ледниковый период». Она выступала на льду в паре с блогером Даней Милохиным. Их дуэт очень полюбился публике.

А теперь она приехала в Пекин, где уже 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры. Но в отеле со звездой произошел конфуз.

Медведева заказала еду в номер с доставкой. А так как Китай — прогрессивная страна, в отеле гостей обслуживают роботы. Один из них привез ей заказ к дверям.

Фигуристка ввела специальный номер и открылись дверки, где лежал пакет и коробка с супом. Там же Евгения нашла чек, в котором нужно было расписаться. Однако она не спела все забрать. Робот закрыл дверцы и уехал. Растерянная фигуристка держала в руках только суп.

«Ой, подожди. Я еще не забрала еду! Отдай!» — крикнула фигуристка.

К счастью, вскоре робот вернулся и она смогла забрать пакет с едой. Спортсменка была очень благодарна, но испытывала неловкость из-за случившегося.

«Спасибо, брат, пока, езжай!» — сказала она.

Поклонники оценили видео. Оно собрало сотни тысяч просмотров. Многие отметили, что такое обслуживание — очень необычное.

Напомним, что за 16 дней Олимпиады будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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