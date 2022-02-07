«Очень любил школу и русский язык»: Милохин стал актером и замахнулся на проект с Петровым

В последнее время без Дани Милохина буквально не обходится ни один проект. Только недавно популярный тиктокер проявил себя на льду в «Ледниковом периоде», а теперь – новый вызов. Милохин стал актером.

В Московской области приступили к съемкам сериала «Классная Катя», в которой Даня сыграет старшеклассника Петрова.

На площадке с ним будут настоящие мэтры – Гоша Куценко и Алена Бабенко.

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«Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым», — цитирует Милохина «Комсомольская правда».

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