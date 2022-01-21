«Каждая поездка выходит мне боком»: Блюменкранц пообщался с дочкой от первой жены Таты и нарвался на скандал со второй

Бывший участник «Дома-2» Валера Блюменкранц несколько лет назад развелся с первой женой Татой Блюменкранц. Сейчас он женат на Анне Левченко, пара живет в Санкт-Петербурге и воспитывает сына Давида.

Валера Блюменкранц одинаково нежно относится и к сыну, и к дочери Бетти от брака с Татой. Сейчас он как раз находится в Москве, куда приехал, чтобы пообщаться с наследницей.

Валера Блюменкранц живет в отеле и навещает Бетти дома. В сторис микроблога он поделился видео, на котором запечатлел, как лежит на диване в квартире бывшей жены и смотрит вместе с дочкой мультики.

Вероятно, из-за этого его отправила в блок в Instagram разъяренная Анна Левченко. Она хоть и утверждает, что не ревнует Валеру к его первой семье, но ее поступки говорят об обратном. Блюменкранц дал понять, что вне себя от выходки жены.

«Почему каждая поездка в Москву выходит мне боком? Аня, контролируй себя, пожалуйста. Это ненормально! Разблокируй меня. Что за детский сад. Что произошло опять?» — обратился он к Анне Левченко в сторис микроблога.

Вероятно, Валера Блюменкранц надеется, что подписчики расскажут Анне о его желании с ней общаться в Сети.

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