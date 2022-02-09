Стильная хозяйка: Водянова в костюме с мини-юбкой запечатлелась в гостиной своего дома в Париже

Наталья Водянова является известной моделью. С юных лет она дефилирует по подиумам. Порой Наталья приезжает в родной Нижний Новгород, где у нее живут мама и сестра.

Она почти два года назад сыграла свадьбу с французским миллионером Антуаном Арно. Влюбленные вместе уже больше десяти лет. У них подрастают сыновья Максим и Роман. От прошлых отношений у звезды есть еще трое наследников: Лукас, Виктор и Нева.

На днях Водянова покрасовалась в шляпке и юбке в пол на прогулке с младшим сыном. Она старается все свободное время посвящать семье. На этот раз модель запечатлелась в костюме с принтом в виде роз.

Жилетка поверх водолазки и мини-юбка подчеркнули ее стройную фигуру. Наталья была без макияжа. Она позировала в гостиной у обеденного стола в своем особняке в Париже.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие отметили, что без макияжа она будто помолодела. «Просто прелесть», «Наталья, вы прям девушка мечта», «Какой у вас стильный образ», «Модели и дома ходят в нарядах от кутюр?», «Такая милая», «Вам словно 15 лет», «Какая стройная», «Мама пятерых детей выглядит просто безупречно! Восторг», — стали писать пользователи Сети.

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