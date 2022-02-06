«Мое солнышко!»: 3-летняя дочь Виторгана тихо подошла к кровати мамы и спела ей песенку в честь юбилея

6 февраля жене 82-летнего народного артиста Эммануила Виторгана Ирине Млодик исполнилось 60 лет. Одной из первых поспешила ее поздравить 3-летняя дочь Этель.

Наследница актера и бизнесвумен тихонько подошла к кровати своей родительницы и исполнила песенку про маму. Ирина Млодик была растрогана поступком дочери.

«Спасибо, мое солнышко! Спасибо! Я тебя очень люблю! Ты меня первая поздравила, после папы. Целую, миленький. Этелечка, ты моя умничка!» — расхвалила дочь жена Эммануила Гедеоновича.

Напомним, пара воспитывает двух дочек. Кроме Этель, у них также есть наследница Клара, которая на год младше сестры. Малышки очень дружны, старшая из них уже старается помочь маме в воспитании сестры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!