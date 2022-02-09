«Красивая семья»: жена Виторгана в меховой горжетке предстала с мужем и дочками на празднике

Жена Виторгана Ирина Млодик организовала в честь своего 60-летия вечеринку в «Виторган-центре».
Супруга народного артиста предстала перед публикой в черном топе по фигуре и модных кюлотах. На плечи Ирина Млодик накинула роскошную горжетку из натурального меха.
Гости вечера заметили, что для своих лет жена Эммануила Гедеоновича выглядит отлично.
Своих дочек, маленьких Клару и Этель, супруги нарядили словно куколок, облачив их в белые нарядные платья.
«Ангелы!», «Какие вы прекрасные!», «Ирочка, ты вся светишься счастьем!», «Красивая семья, так радостно за ваше счастье», — написали люди в микроблог Млодик.
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