Дарья Мельникова: как «Папина дочка» стала актрисой и женой
Видео
Хачапури по-аджарски
Видео

«Красивая семья»: жена Виторгана в меховой горжетке предстала с мужем и дочками на празднике

Ирине Млодик исполнилось 60 лет.

«Красивая семья»: жена Виторгана в меховой горжетке предстала с мужем и дочками на празднике
Эммануил Виторган с женой и дочками. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Жена Виторгана Ирина Млодик организовала в честь своего 60-летия вечеринку в «Виторган-центре».

Супруга народного артиста предстала перед публикой в черном топе по фигуре и модных кюлотах. На плечи Ирина Млодик накинула роскошную горжетку из натурального меха.

Ирина Млодик, ее дочки Клара и Этель
Ирина Млодик, ее дочки Клара и Этель. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Гости вечера заметили, что для своих лет жена Эммануила Гедеоновича выглядит отлично.

Своих дочек, маленьких Клару и Этель, супруги нарядили словно куколок, облачив их в белые нарядные платья.

Эммануил Виторган, Ирина Млодик, их дочки Клара и Этель.
Эммануил Виторган, Ирина Млодик, их дочки Клара и Этель. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan/

«Ангелы!», «Какие вы прекрасные!», «Ирочка, ты вся светишься счастьем!», «Красивая семья, так радостно за ваше счастье», — написали люди в микроблог Млодик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

ВиторганИрина Млодикновости шоу-бизнесаЭммануил Виторган