«Красивая семья»: жена Виторгана в меховой горжетке предстала с мужем и дочками на празднике

Жена Виторгана Ирина Млодик организовала в честь своего 60-летия вечеринку в «Виторган-центре».

Супруга народного артиста предстала перед публикой в черном топе по фигуре и модных кюлотах. На плечи Ирина Млодик накинула роскошную горжетку из натурального меха.

Гости вечера заметили, что для своих лет жена Эммануила Гедеоновича выглядит отлично.

Своих дочек, маленьких Клару и Этель, супруги нарядили словно куколок, облачив их в белые нарядные платья.

«Ангелы!», «Какие вы прекрасные!», «Ирочка, ты вся светишься счастьем!», «Красивая семья, так радостно за ваше счастье», — написали люди в микроблог Млодик.

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