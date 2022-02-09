Второй шанс: Алана Мамаева улетела на Мальдивы с первым мужем

Алана Мамаева улетела на Мальдивы с первым мужем Александром Липовым. Бывшая жена футболиста Павла Мамаева заявляла, что их с Александром связывают только дружеские отношения и воспитание общего сына. С мальчиком Алана не давала общаться родному отцу девять лет. После развода с Павлом Мамаевым Липов начал налаживать отношения с бывшей женой и сыном.

В последнее время Липов стал часто появляться в микроблоге Мамаевой. В своем Instagram Алана демонстрирует кадры их отпуска, на которых показывает, как они проводят время. Пара сняла роскошную виллу на берегу океана.

В марте прошлого года 33-летний футболист Павел Мамаев развелся со своей женой Аланой спустя восемь лет брака. Их общая дочь Алиса осталась жить с матерью. Сначала бывшие муж и жена общались хорошо, однако вскоре их отношения резко ухудшились. В конце января Павел женился на подруге Аланы Надежде Санько.

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