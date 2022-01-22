«Сперва нужно суды завершить»: Алана Мамаева не верит, что бывший муж возьмет в жены беременную подругу

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева не верит, что спортсмен женится на беременной возлюбленной. Алана Мамаева спрогнозировала развитие романа экс-мужа и Надежды Санько.

Мамаева отметила, что хорошо знает бывшего мужа. По словам Аланы, Павел умеет только обещать. Модель считает, что ее бывшая подруга беременна. Именно поэтому Павел решил сделать предложение Надежде. Однако Алана сомневается в том, что эта свадьба состоится.

«Вот зная человека восемь лет, скажу: он ей сто процентов вещает что-то типа: «Родим — решим. Сперва нужно суды завершить, дела какие-то решить». Отвечаю!», — рассказала Алана в личном микроблоге.

«Алана — затравленная и раненная о собственные комплексы женщина. Если бы вы не скидывали мне все это, я бы была и не в курсе ее нападок. Кстати, в очередной раз прошу этого не делать! Мне не интересна жизнь нуждающейся в психологической помощи Аланы», – ранее заявляла Надежда Санько.

Напомним, Павел Мамаев ушел от бывшей жены к ее лучшей подруге. Новая избранница Павла – Надежда – делится в своем Instagram кадрами подарков от футболиста.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.